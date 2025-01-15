NBA’in 2 büyük yıldızı aynı takımda oynayabilir mi? Dengeleri değiştirecek takas ihtimali

NBA’de dengeleri değiştirecek bir takas ihtimali gündeme geldi. Buna göre NBA tarihinin 2 büyük yıldızı aynı takımda forma giyebilir.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Golden State Warriors takas dönemi kapanmadan kadrosunda değişiklikler yapmak istiyor. Stephen Curry'nin yanına bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Batı Konferansı ekibi, NBA tarihinin en büyük takaslarından birine imza atabilir. Golden State’in Lebron James ile Curry'yi birlikte oynatmayı planladığı belirtiliyor. Öte yandan Golden State’in gündeminde Miami Heat’ten ayrılması beklenen Jimmy Butler da bulunuyor.

Golden State Warriors'ın 2031 yılına kadar tüm birinci tur draft haklarının kendisinde olduğu hatırlatılırken olası bir takasta bunun kullanılabileceği kaydedildi.