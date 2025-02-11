NBA’in All Star kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı: İşte yerine gelen oyuncular

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NBA’in All Star kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı: İşte yerine gelen oyuncular

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de forma giyeceği All Star kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sakatlıkları bulunan Anthony Davis ve Giannis Antetokounmpo’nun yerine Kyrie Irving ve Trae Young alındı.

NBA'de All Star hafta sonu öncesinde takım kadrolarında değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamaya göre Dallas Mavericks'ten Anthony Davis ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, sakatlıkları nedeniyle 2025 All-Star kadrosundan çıkarıldı.

İki oyuncunun yerine Shaq Takımı'nda Mavericks'ten Kyrie Irving, Chuck Takımı'nda ise Atlanta Hawks'tan Trae Young kadroya alındı.

Bu sezon 24,2 sayı, 4,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalamalarıyla oynayan Irving, kariyerinde 9. kez All-Star seçildi.

Maç başına 23,4 sayı ve 11,4 asist üreten Young ise 4. defa All-Star kadrosuna girdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de sahaya çıkacağı NBA All-Star mücadelesi, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

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