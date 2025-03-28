NBA’in başkanından All Star itirafı

Kaynak: Haber Merkezi
NBA’in başkanından All Star itirafı

NBA’de All Star’ın yeni formatı büyük tepki çekmişti. 4’lü turnuva şeklindeki yeni formatla ilgili konuşan NBA Başkanı Adam Silver, başarısızlığı kabul etti.

NBA başkanı Adam Silver, bu sezon düzenlenen All-Star formatının istenilen seviyede olmadığını kabul etti.

NBA, yıllardır All-Star organizasyonunu daha heyecan verici hale getirmek için çeşitli değişiklikler yaparken, bu yılki format büyük eleştiriler aldı. Şubat ayında düzenlenen All-Star organizasyonu, dört takımlı bir turnuva formatında oynandı ve şampiyonluk maçı sırasında uzun duraklamalar ve ünlü komedyen Kevin Hart'ın gereğinden fazla öne çıkması nedeniyle tepki topladı.

Aynı dönemde NHL'in düzenlediği Four Nations Face-Off turnuvasının büyük ilgi görmesiyle, NBA All-Star organizasyonu daha da kötü bir görünüm kazandı.

Silver, All-Star formatının istenilen seviyede olmadığını kabul etti. New York'taki Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Silver, "Biraz daha iyi olacağını düşündüm, ama olmadı. Bu organizasyonun hem bizim hem de oyuncularımız için gurur duyacağımız bir deneyim olmasını istiyoruz, ancak şu anda bu noktada değiliz" dedi.

Silver, gelecek yıl için formatın yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Silver, "Bu yıl San Francisco'da düzenlediğimiz organizasyonda eğlence odaklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştık ama başarılı olmadı. Oyunun duraklamaları çok uzundu. TNT'nin son All-Star yayını olmasını kutlamak için yapılan bazı eklemeler vardı, ancak sonuç olarak bu uzun duraklamalar kimseyi memnun etmedi. Şimdi bu formatı yeniden gözden geçireceğiz" şeklinde konuştu.

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