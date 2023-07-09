NBA'in efsane koçu Popovich'in durumu belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

San Antonio Spurs'ta Gregg Popovich bilmecesi son buldu.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından 74 yaşındaki Popovich ile Spurs'ün yola devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Amerikan basınında ise Victor Wembanyama'yı draft etmesinin ardından tecrübeli başantrenörün takımıyla yeni sözleşme imzalayacağı tahmin etse de resmi açıklamanın gelmemesi akılları karıştırdı.

San Antonio Spurs sosyal medya hesabından efsane koçu Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu.

1996’dan beri Spurs’ün başında olan Popovich; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014 yıllarında takımı şampiyonluğa taşıdı.

Üç kez Yılın Koçu seçilen yaşayan efsane, 2020 Olimpiyatları’nda da Amerika Birleşik Devletleri ile altın madalyaya kazanmıştı.



