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NBA efsanesinden kötü haber

NBA'den yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcunun beyninde tümöre rastlandığı ve tedavisine, Atlanta kentinde başlandığı belirtildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:52
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NBA'in efsane oyuncularından Dikembe Mutombo'ya beyin tümörü tedavisi uygulandığı açıkladndı

NBA efsanesinden kötü haber
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Dikembe ve ailesinin mahremiyet talebi nedeniyle hastalığın ayrıntılarına girilmeyen açıklamada, "Dikembe, uygulanabilecek en iyi tedaviyi görüyor. Sağlığına bir an önce kavuşmasını diliyoruz. Dikembe ve ailesi, iyi dilekleriniz ve dualarınız için minnettar." ifadeleri kullanıldı.
Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarını giydiği kariyerinde 8 kez all-star seçilen Dikembe Mutombo'nun 55 numaralı forması, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.
NBA tarihinin en iyi pivotları arasında gösterilen Mutombo'nun adı, 18 yıllık kariyerinin ardından Şöhretler Müzesi'nde (Hall of Fame) yerini almıştı.

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