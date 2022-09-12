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Michael Jordan öyle bir nasihat verdi ki gündem oldu

Tampa Bay Buccaneers oyun kurucu Tom Brady, 23. NFL sezonuna bir sporcunun alabileceği en iyi övgülerden biriyle başladı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:43
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NBA'in efsanesi Michael Jordan, NFL'in yaşayan efsanesi Tom Brady'nin yeni sezonuna özel bir mesaj paylaştı

Michael Jordan öyle bir nasihat verdi ki gündem oldu
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Basketbolun efsane ismi Michael Jordan, yakın arkadaşı Brady'ye övgü dolu sözler sarfetti.

Buccaneers'ın Dallas Cowboys'u(19-3) rahat mağlup ettiği ilk hafta maçından önce Jordan, Tom Brady'nin kariyerine dair yayınlanan bir videoda yer aldı.

MJ, emeklilik kararından geri dönen yakın arkadaşı için "Yaş sadece bir sayıdır. Zaman ise bir ruh halidir. Ben neredeyse iki yıl sahadan uzak kaldım ama o iki ayını dolduramadı. Diğer herkese gelince, ona tapabilirsin, ondan nefret edebilirsin. Ama umarım onu takdir edersin çünkü böyle büyük biri o kadar sık gelmez." dedi.

Michael Jordan ihtişamlı basketbol kariyerine iki kez nokta koydu. Önce White Sox ile beyzbol oynamak için ve ardından 1998 şampiyonluğunun ardından sahalara veda etti. Ancak Washington Wizards ile iki sezon oynamak için geri döndü.

BÖYLE KARİYER GÖRÜLMEDİ
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından emeklilik kararı aldığını açıklayan Brady, daha sonra yaptığı açıklamayla bu kararından vazgeçtiğini ve takıma döndüğünü duyurmuştu.
2000 NFL Draftı'nda New England Patriots'ın 6. tur 199. sıra seçimi olarak lige adım atan Brady, 19 yıl boyunca Patriots forması giydi. 2020'de Tampa Bay Buccaneers'la anlaşa 44 yaşındaki oyuncu, altısı Patriots'ta olmak üzere toplamda 7 kez Super Bowl şampiyonluğu yaşadı.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından emeklilik kararı aldığını açıklayan Brady, daha sonra yaptığı açıklamayla bu kararından vazgeçtiğini ve takıma döndüğünü duyurmuştu.
2000 NFL Draftı'nda New England Patriots'ın 6. tur 199. sıra seçimi olarak lige adım atan Brady, 19 yıl boyunca Patriots forması giydi. 2020'de Tampa Bay Buccaneers'la anlaşa 44 yaşındaki oyuncu, altısı Patriots'ta olmak üzere toplamda 7 kez Super Bowl şampiyonluğu yaşadı.

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