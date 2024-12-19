NBA’in en değerli takımları belli oldu

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NBA’in en değerli takımları belli oldu

NBA’in en değerli takımları belli oldu. Listenin zirvesinde son 10 yılın en başarılı takımı olarak öne çıkan Golden State Warriors yer alıyor.

NBA’deki en değerli takımlar listesi yapılan bir araştırma ile güncellendi. Son araştırmaya göre listenin zirvesinde 9 milyar 100 milyon dolarlık değer ile Golden State Warriors yer alıyor. Steph Curry’in formasını giydiği takım, son 10 yılda yakaladığı başarılar ile öne çıkıyor.

İkinci sırada ise uzun yıllardır başarılardan uzak kalmasına rağmen New York Knicks yer alıyor. Geçen sezon sürpriz bir çıkış yakalayarak play off oynayan takımın değeri 8 milyar 300 milyon dolar olarak hesaplandı.

Lebron James’in formasını giydiği Los Angeles Lakers’ın güncel değerinin ise 8 milyar dolar olduğu öğrenildi. Öten yandan Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets ise 4 milyar 700 milyon dolarlık değerle listede dokuzuncu sırada yer aldı.

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