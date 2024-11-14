NBA'in eski oyuncularından Kyle Singler endişe yarattı

NBA Oyuncular Birliği, eski Detroit Pistons oyuncusu Kyle Singler’ın sosyal medyada paylaştığı rahatsız edici videoların ardından ailesiyle iletişime geçti. Singler, 36 yaşında, 12 Kasım’da Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Aşağılandım ve istismara uğradım" diyerek durumunu açıkladı.

NBA Oyuncular Birliği (NBPA) sözcüsü Sarah Houseknecht, Associated Press’e yaptığı açıklamada, "Kyle’ın ailesiyle iletişim halindeyiz" dedi. "NBPA olarak, tüm mevcut ve eski oyuncularımıza büyük başarılarındaki ya da zor zamanlarındaki desteği sunuyoruz" şeklinde ekledi.

Singler’ın sosyal medyada paylaştığı dört video, sadece iki gün içinde Instagram hesabında yer aldı. Videolarda Singler, 10 yıl boyunca "cehennem gibi bir dönem" geçirdiğini ve toplum içinde "problemli biri" olarak gösterildiğini belirtti. Videolarda, çıplak üstüyle ve huzursuz bir şekilde kamera karşısına geçen Singler, "Her gün hayatım için korkuyorum" dedi.

Duke Üniversitesi’nin eski yıldız oyuncusu, kendisini düzgün bir şekilde değer görmediğini ve yanlış anlaşıldığını ifade etti. Singler’ın paylaşımlarına eski takım arkadaşlarından Kevin Love ve Isaiah Thomas da tepki gösterdi. Love, "Seni seviyorum Kyle, ne zaman istersen ulaş" derken, Thomas, "Her zaman yanında olacağım" dedi. Philadelphia 76ers oyuncusu Andre Drummond ise, "Yalnız değilsin, kardeşim! Ben buradayım" diyerek destek mesajı gönderdi.

Singler, 2011 yılında Detroit Pistons tarafından 33. sıradan draft edilmişti. Üç sezon Pistons'ta oynadıktan sonra, 2019’a kadar Oklahoma City Thunder’da forma giydi.