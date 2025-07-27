NBA’in ‘kötü adamı’ Dillon Brooks Bodrum’da sahne aldı: Ödediği hesap ve cömertliği çok konuşuldu!

NBA’in öne çıkan yıldızlarından Dillon Brooks, yaz tatili için Bodrum’u tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde lüks bir Yunan restoranında görüntülenen Brooks’un eğlence tarzı ve hesabı gündem oldu.

Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, tatil için Bodrum’a gelen başarılı basketbolcu, popüler bir Yunan restoranında objektiflere yakalandı.

Gece boyunca eğlenceyi doruklara taşıyan Brooks, Yunan kültürünün ünlü tabak kırma geleneğine de katıldı.

Mehmet Uğur Deveci, dünyaca ünlü misafiriyle özel olarak ilgilenip ona unutulmaz bir gece yaşattı. 360 bin TL’lik hesap ödeyen Brooks’un cömertliği, mekândaki diğer konukların da ilgisini çekti.

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Sportif başarıları ve neşeli kişiliğiyle beğeni toplayan yıldız oyuncu, Bodrum gecelerinde adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz aylarda Bodrum’u tercih eden bir diğer ünlü isim ise futbolcu Muhammed Salah’tı.

Bodrum, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en gözde tatil destinasyonlarından biri. Bu, herkesçe bilinen bir gerçek. Her yaz olduğu gibi bu yıl da özel uçaklar peş peşe Bodrum’a inmeye başladı. Dünyanın en zengin isimleri, yaz tatili için Bodrum’u yine listenin zirvesine taşıdı.

Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’den ünlü futbolcular, sanatçılar ve iş insanları, otellerde ve lüks teknelerde konaklamaya başladı.

DİLLON BROOKS KİMDİR?

Dillon Brooks, 22 Ocak 1996’da Kanada’nın Mississauga, Ontario şehrinde doğan profesyonel bir basketbol oyuncusudur. NBA’de Phoenix Suns formasıyla kısa forvet ve şutör gard olarak oynuyor.

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Sert Sert savunması, agresif tarzı ve “kötü adam” lakabıyla tanınan Brooks, saha içinde ve dışında dikkat çeken bir isim.

Mississauga’da doğan Brooks, annesi Anita Diane Brooks’un desteğiyle basketbola başladı. Babasının inşaat sektöründe çalıştığı ve boks geçmişi olduğu biliniyor. Lise eğitimini Toronto’daki Father Henry Carr Katolik Lisesi’nde ve Nevada’daki Findlay Prep’te tamamladı. Dört yıldızlı bir yetenek olarak değerlendirildi.

Oregon Üniversitesi’nde (2014-2017) kolej basketbolu oynadı. Oregon Ducks formasıyla üç sezon geçiren Brooks, 2017’de Pac-12 Yılın Oyuncusu seçildi ve ikinci takım All-American oldu. Sophomore yılında takımı Pac-12 şampiyonu yaptı ve 2017 NCAA Turnuvası’nda Final Four’a ulaştı. Maç başına 14.8 puan, 4.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakaladı.

2017 NBA Draftı’nda Houston Rockets tarafından ikinci tur 45. sıradan seçildi, ancak aynı gün Memphis Grizzlies’e takas edildi. İlk maçında 19 sayıyla Kanada doğumlu bir oyuncu olarak NBA’deki en yüksek debut skorunu elde etti.

Memphis Grizzlies (2017-2023): Grizzlies’te altı sezon boyunca takımın genç ve rekabetçi kadrosunun önemli bir parçası oldu. 2023’te NBA En İyi Savunma İkinci Takımı’na seçildi.

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Ancak agresif tarzı ve tartışmalı hareketleri (2022 play-off’larında Gary Payton II’ye faulü ve 2023’te LeBron James’e sözleri) nedeniyle eleştirildi. 2022-23 sezonunda Donovan Mitchell’a yumruk attığı için bir maç cezası aldı ve bir kameramana çarptığı için para cezasına çarptırıldı.

Houston Rockets (2023-2025): 2023’te dört yıllık 80 milyon dolarlık sözleşmeyle Rockets’a geçti. Burada savunmacı kimliğini korudu ve 2024-25 sezonunda maç başına 14.0 puan, 3.7 ribaund ve yüzde 39.7 üçlük isabet oranıyla oynadı.

Phoenix Suns (2025-Günümüz): 2025’te Kevin Durant’un da dahil olduğu büyük bir takasla Suns’a geçti. Devin Booker ve Bradley Beal ile oynayan Brooks, takıma sertlik ve savunma enerjisi katıyor. Uluslararası Kariyer

Kanada Milli Takımı’nda önemli bir rol oynadı. 2023 FIBA Dünya Kupası’nda Kanada’nın bronz madalya kazanmasında kilit rol oynadı ve En İyi Savunma Oyuncusu seçildi. ABD’ye karşı bronz madalya maçında 39 sayıyla Kanada rekoru kırdı.

Brooks, özel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Eski kız arkadaşı Heather Andrews ile ilgili bir koruma emri davası gündeme geldi. Bir kızı olduğu biliniyor, ancak detaylar paylaşılmadı. Kanada ve Tennessee’de lüks mülkleri ve Porsche, Lamborghini gibi pahalı arabalarıyla tanınıyor.

“Dillon the Villain” lakabı, sahadaki provokatif davranışları ve trash-talk tarzından geliyor. LeBron James’e “yaşlı” demesi ve çeşitli faul olayları, onu NBA’de tartışmalı bir figür yaptı.