Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan Alassane Ndao’nun ifadesi ortaya çıktı.

Senegalli futbolcu, tartışmalara konu olan bahis işlemlerinin kendi bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından yapıldığını söyledi.

EMNİYETTE İFADE VERDİ

20 Ekim 2024’te Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı maçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Konyasporlu Alassane Ndao, emniyette soruları yanıtladı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kontra’nın haberine göre Ndao, yasal bir bahis sitesinde kendi adına açılan hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden haberdar olmadığını ifade etti.

Bahsin kendi dışında gerçekleştiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, söz konusu maçta yedek kulübesinde olduğunu ve oyuna dahil edilmediğini hatırlattı.