Ndombele Galatasaray için İstanbul'da. Sıcak gelişme

Galatasaray, Tottenhamlı futbolcu Tanguy Ndombele transferinde mutlu sona yaklaştı. Yıldız futbolcu Galatasaray için İstanbul'a geldi.

Ndombele Galatasaray için İstanbul'da. Sıcak gelişme

Galatasaray bomba transferi bitirmek üzere.

Sarı-kırmızılı ekip, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşma sağladı ve TFF'de oyuncunun lisans kaydı açıldı.

CİMBOM PAYLAŞIM YAPTI
Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşmaya varan Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı ifade etti.

NDOMBELE İSTANBUL'DA
Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı ve yıldız oyuncu sağlık kontrolüne girmek için havaalanından ayrıldı.

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