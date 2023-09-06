Ndombele'den Galatasaray taraftarına çağrı: Sami Yen'de görüşürüz

Galatasaray, yeni transferi Tanguy Ndombele için sosyal medyada paylaşım yaptı.



Sarı-Kırmızılı taraftarlara da seslenen Tanguy Ndombele, "Sami Yen'de görüşürüz" dedi.

G.SARAY 15 MİLYON EURO ÖDEYECEK

26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Tottenham’dan bu sezon için bedelsiz kiralandı. Galatasaray satın alma opsiyonlu kiraladığı Ndombele için 2025 yılından itibaren 5 yıla yayılmış şekilde 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Öte yandan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu da bu sezon için 3.1 milyon Euro ücret alacak.