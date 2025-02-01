Ndour Beşiktaş’tan ayrılıyor: PSG ile anlaştılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ndour Beşiktaş’tan ayrılıyor: PSG ile anlaştılar

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Ndour ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, kiralık sözleşmesinin feshi için PSG ile anlaştı.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Cher Ndour'a veda etmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshi için oyuncu ve Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.

İtalya'dan talipleri olan 20 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Son Haberler
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi