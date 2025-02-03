Ndour Beşiktaş’tan resmen ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ndour Beşiktaş’tan resmen ayrıldı

Beşiktaş’tan ayrılması beklenen Ndour ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. PSG’den kiralanan oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği TFF’ye bildirildi.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde PSG'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan 20 yaşındaki Cher Ndour, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ndour, Beşiktaş'ın sözleşmesinin feshetmesi sonrası bonservisinin bulunduğu PSG'ye döndü.

Cher Ndour ile ilgilenen Fiorentina, genç oyuncunun bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı. Fiorentina, Ndour için Paris Saint-Germain'e 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Yapılan anlaşmada PSG'nin Ndour'u geri alım maddesi de yer alıyor.

Cher Ndour, Fiorentina için sağlık kontrollerinden geçti. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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