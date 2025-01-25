'Ne alırsan 100 lira' kampanyası izdihama yol açtı

Balıkesir'de şehrin merkezi bir noktasında hizmet vermeye başlayan yeni mağaza açılışa özel düzenlediği 'Ne alırsan 100 lira' kampanyasıyla büyük ilgi gördü. Kampanya kapsamında mutfak gereçlerinden küçük ev eşyalarına, valizlerden tekstil ürünlerine kadar her şeyin 100 TL'ye satılacağı duyuruldu. Günler öncesinden yapılan duyurular, kulaktan kulağa hızla yayıldı ve sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde yüzlerce kişinin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

Ancak mağaza içinde ve dışında oluşan yoğunluk nedeniyle kısa sürede arbede yaşandı. İçeri giremeyen vatandaşlar, sıranın bozulmasından ve uzun bekleyişten şikayetçi oldu. Gerginlik tırmanınca mağaza önünde tartışmalar başladı. Duruma müdahale eden polis ekipleri kalabalığı kontrol altına almaya çalışırken, mağaza sahipleri güvenlik gerekçesiyle alışverişi durdurarak mağazayı kapatma kararı aldı.

Mağazanın kapanmasıyla bu kez iş yeri sahipleriyle vatandaşlar arasında yeni tartışmalar yaşandı.