Ne altın ne de gümüş böyle kazandırmadı: Yıl başından beri yüzde 71 değerlendi

Uzun süre altın ve gümüşün gölgesinde kalan platin, bu yıl sert bir yükseliş yaşadı. Dünya Platin Yatırım Konseyi’nin (WPIC) arz açığı beklentisini yinelemesiyle yatırımcı ilgisi arttı. Mayıs ve temmuz arasında fiyatlar yüzde 51 yükseldi.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Eylül sonunda platin ons başına 1528 doların üzerine çıkarak temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece 2025’te yılbaşından bu yana yüzde 71 getiri sağlayarak emtialar arasında en güçlü performansı gösterdi.

Altın ile platin arasındaki fiyat farkı nisan ayında 3,54 seviyesine ulaşmıştı. Bu makas 2,56’ya geriledi. Uzmanlara göre daralma, yatırımcıların platin piyasasına dönüş yaptığını gösteriyor.

Platin, yılın başında yatay seyir izlerken mayıstan itibaren hızlı yükselişle öne çıktı. Arz sıkışıklığı, Çin kaynaklı talep ve yatırımcı ilgisiyle 2025’in son çeyreğinde değerli metallerin yıldızı oldu. Ancak uzmanlar kısa vadede düzeltme ihtimaline dikkat çekiyor. Merkez bankalarının altın alımlarında yavaşlama veya Fed’in beklenenden daha sıkı adımları fiyatları etkileyebilir. Yine de Fed’in faiz indirimleri ve ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle birlikte platinin portföylerde güçlü yerini koruyabileceğini gösteriyor.