Ne altın ne dolar. Buraya yatırım yapan köşeyi döndü

Youtube kanalından yaptığı açıklamaları ile gümüş yatırımı hakkında farkındalık yaratan İslam Memiş, bu hafta gümüşün son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdığını söyledi.

Hem gram gümüşte hem de ons gümüş fiyatlarında haftanın rekorla kapandığına dikkat çeken İslam Memiş, yaklaşık 6.5 oranında yaşanan yükselişin gümüş yatırımcısına tüm yatırımlar içinde en çok getiriyi sağladığını vurguladı.

İslam Memiş, elinde gümüşü olup da fırsata çevirmek isteyenlere de kişisel önerilerde bulunarak gümüşün önümüzdeki günlerde daha da yükselip yükselmeyeceği konusunda öngörülerini paylaştı.

Altın gümüş rasyosunun 76.56 seviyesine kadar gerilemesi sonucu gümüşün ons fiyatının 11 yılın zirvesi olan 31.59 dolar seviyesine yükseldiğini belirten İslam Memiş yılın ikinci yarısı için beklenen 32 lira- 32 dolar seviyesinin daha yılın ilk yarısında gerçekleştiğini söyledi.

GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Daha yılın ilk yarısında gümüşün altını tahtından indirdiğini söyleyen İslam Memiş, gümüşün altından da çok kazandıran yatırım aracı olduğunu vurguladı.

İslam Memiş 1 Ocak tarihinde 10 bin lirası ile altın alan bir kişinin parasını 12 bin 195 liraya, gümüş alanın ise 14 bin 273 liraya çıkardığını söyledi.

İslam Memiş altın gümüş rasyosunda ise 72 seviyesini beklediğini vurguladı.

GÜMÜŞÜ OLAN NE YAPMALI?

İslam Memiş nakite ihtiyacı olmayanların, ev ya da araba almak gibi bir niyeti olmayanların gümüşlerine dokunmayıp beklemeye devam etmelerini tavsiye etti. Gümüş yatırımcısının yıl sonuna kadar daha fazla kar sağlayabileceğini söyledi.