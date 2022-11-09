Hüseyin Baş’tan Ronaldo’lu paylaşım. Ne anlama geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP’nin 6’lı masaya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DP ve DEVA Partisi’nden oluşan masaya BTP’nin de oturacağı iddialarını güçlendiren bir paylaşım ise Hüseyin Baş’tan geldi.

BTP lideri Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “7” yazdı ve 7 numaralı formayı giyen dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafına yer verdi.

Hüseyin Baş’ın bu paylaşımı, BTP’nin 6’lı masaya 7’inci parti olarak dahil olduğu şeklinde yorumlanırken, paylaşımın altına onlarca tebrik mesajı geldi.

İşte o paylaşım: