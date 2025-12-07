Bese Hozat’ın ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyor muydunuz? “Devlet” veya “derin devlet” denilen istihbaratçılar bilmiyor muydu?

Devlet Bahçeli Bese Hozat’ın sözlerine kızmış. “Af maf da istemiyorlarmış. Kaldı ki af vaat eden zaten yok. Suça gelince tarihî ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir.” diyor.

Bahçeli, Bese Hozat’ın hangi sözlerine kızıp bu cevabı veriyor? Hozat’ın konuştuğu Rûdaw haber merkezinden aynen alıyorum:

"PKK kadroları af istemiyor. Biz suç işlemedik; soykırım altındaki bir halkın varlık ve özgürlük mücadelesini verdik. Bu insanlar onurlu insanlardır; gözleri basitçe ailelerine dönmekte değildir. Tartışılan 'suça göre kategori' yaklaşımları süreci anlamamaktır. Talebimiz, herkes için özgürlük yasalarıdır. Eğer özgürlük yasaları çıkar, demokratik siyasetin önü açılırsa; bu hareketin en tepesinden en yeni savaşçısına kadar herkes gider, Türkiye’nin ve Kürdistan’ın her yerinde demokratik inşa çalışması yürütür. Siyaset anlayışımız Ankara’ya sıkışmak değil, toplumu ahlaki ve politik temelde inşa etmektir."

"Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Eğer Türk devleti adım atmaz, Kürt sorununu demokratik temelde çözmez, Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır. Türkiye, varlığını ancak Kürt-Türk birliğini demokratik temelde sağlayarak koruyabilir. Devlet Bahçeli tehlikenin derinliğini görüyor ve kendince bir rota çizmeye çalışıyor. Ancak iktidar halen kararsız, bir çözüm programı ve politikası yok. Konjonktüre bakarak 'bir şeyler buluruz' yaklaşımı Türkiye’ye kaybettirir."

Bese Hozat’ı da hatırlatalım. “Terörsüz Türkiye” denilen sürecin ilk adımı olarak PKK’lılar bir kazanda silahlarını yakmışlardı ya. Dağdan inen PKK’lıların başında da bir kadın vardı. İşte Bese Hozat o terörist. Bahçeli de bunu doğruluyor: “Bahsettiğiniz terör örgütü mensubu, 11 Temmuz 2025 tarihinde Irak’ın Süleymaniye kırsalında silahlarını kazana atmak suretiyle yakan 30 kişilik PKK’lı grubun en önündeydi.”

Sayın Bahçeli, ne bekliyordunuz? “Terörsüz Türkiye”nin ilk silah bırakma adımının başındaki Bese Hozat bunları söylüyor. Şimdi Hozat’ın, “terörsüz Türkiye” atılımlarının önünü kesmek için plan ve kurgu içinde olan odaklara maşalık yaptığını söylüyorsunuz. Hozat’ın ne olduğunu, kim olduğunu bilmiyor muydunuz? “Devlet” veya “derin devlet” denilen istihbaratçılar bilmiyor muydu? Bilmediğiniz için mi “terörsüz Türkiye”nin ilk adımında bu terörist gösteri kafilesinin en başında yer aldı? Hozat’ın kim olduğunu, ne yapacağını, ne diyeceğini siz bilmiyorsanız, istihbarat bilmiyorsa bu işe niye giriştiniz?

Geri dönülemez yola bunlar için mi gerdiniz? Gemileri bunlar için mi yaktınız? Hozat’ın sözlerini geniş olarak aldım ki niyetlerini öğrenesiniz. Zaten niyetlerini saklamıyorlar. Neymiş niyetleri? Aynı terörist konuşuyor: “Biz, 2004 yılında ulus devlet paradigmasından vazgeçtik. 2005 yılında KCK sistemini, Demokratik Konfederasyon sistemini ilan ettik. Silahlı mücadele stratejisini bırakıp, demokratik siyaset stratejisini esas aldık.”

“Demokratik konfederasyon”un ne demek olduğunu biz biliyoruz da siz mi bilmiyorsunuz? Bese Hozat sadece silah yakan kafilenin başı değil, KCK’nın da eş başkanı. KCK ise PKK’nın da üstünde olan bir yapı.

KCK eş başkanı bir de Türkiye’yi tehdit ediyor: “Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Eğer Türk devleti adım atmaz, Kürt sorununu demokratik temelde çözmez, Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır.”

Ha bir de “Önder Apo, Kürt halkının baş müzakerecisidir.” diyor. Bu sözü veya benzerini hatırladınız mı? “Sözde milliyetçi” dediklerinizin mi “ezberleri aynı potada, aynı paydada birleşmiş?” Yoksa sizinki mi?

Cizre “rezalet”ini ve Barzani’nin hakkınızda söylediklerini hiç yazmıyorum. “Gemileri yakma” politikasından şımarmış olmasınlar?