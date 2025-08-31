Ne de tuhaf bir dönemden geçiyoruz!

İnsan, bulunduğu yere bir kere yüz çevirmeye görsün, gün gelir kendi başına dert olur.

O gün övenler, gün gelir arkasından söylemediklerini demezler…

*

Bu söylenenler hak edilmiş midir, edilmemiş midir bilmem!

Bildiğim bir şey var ki insan; doğru yapmışsa arkasında duracak.

Ya sahiplenecek ya da yapmayacak o şey her ne ise!

*

İş tamamlandığında yine sessizliğinizi koruyacak, eserin (Yani onun değimiyle ‘Bombanın) etkisine bakacak.

Ama siz, “Ben bir bomba kitap hazırlıyorum, çıktığında kimler kimler yanacak!” derseniz, “Kimlerin, kimlerin yolsuzluklarını ortaya döküyorum!” denildiği halde, sonradan buhar olup uçarsa o kitap, dün ballandıra ballandıra anlatılanları, bugünlerde asla gündeme gelsin istemezsiniz.

*

İstenir mi?

İstenmez?

Ama olmaz ki o önemli kitap böyle birdenbire ortadan kaybolmaz ki!..

*

“Daha içeriğin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ki ‘Gündeme gelmesini’ isteyip istemediğimizi bilelim” diyorsunuz gibi geliyor bana!

Öyle değil mi?

*

Valla yerden göğe kadar haklısınız.

Haklısınız da ben CHP’nin eski, AKP’nin yeni Aydın Büyükşehir Belediye başkanından söz ediyorum.

Sayın Özlem Çerçioğlu’ndan.

Bildiğim kadarıyla Sayın Çerçioğlu, bir kitap yazmış.

24 Mart 2024 tarihinde de verdiği röportajında da:

‘AKP iktidarının CHP’li belediyelere baskılarının’ anlatıldığından söz ediyormuş o kitap.

Üstelik de tamamlanmak üzereymiş!..

*

İyi de bunun böyle olduğunu kim diyor?

CHP Aydın Milletvekili Sayın Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından:

“Yazdığınız sayfalar, AKP rozetini yakaya takıp, iktidar saflarına karşı Cumhurbaşkanı’nın ‘Himayelerine’ girince buharlaştı mı?” diye soruyor ve:

“Gel gelelim kendisi de 14 ağustosta AKP’ye geçti. ‘Şimdi o kumpasların kitabı ne oldu?” diye de ilave ediyor.

*

Tabi canım insan, öyle bir kitabın çıkıp çıkmayacağını merak eder.

Etmez mi?

Ve o nedenle de bence Sayın Bülbül’ün sorusu yerinde bir soru.

Yerinde bir soru da Sayın Bülbül:

“Dün, ‘Bize kumpas kuruyorlar’ diye feryat ederken, bugün o kumpasların adresi olan partiye koşarak sığınmanıza hangi çıkarlarınız sebep oldu?” diye de sormayı ihmal etmiyor.

*

Evet, soru doğru. Ancak ‘Koşarak’ gitmiş olabileceğini hiç sanmam.

*

Ha, gidişine hak veriyor muyum?

Hayır, vermiyorum elbette.

İçeride onca mevkidaşı, AKP iktidarının baskısına direnirken, onun direnmemesi, elbette düşündürücü.

İşin derinini bilemediğim için de öyle bilmiş laflar etmeyeceğim!

*

Hani “Topuklu Efe, böyle yapmamış olsaydı keşke!” diyorum.

Sahiden bu davranışın kendisine yakıştığını söyleyemem.

Çünkü hiç yakışmadı…

Ben demiyorum Aydınlılar söylüyor…

Aydınlıların gösterdikleri tepkilerde de zaten bunu ortaya koyuyorlar.

*

Daha önce de yazdım!

‘Topuklu Efe’ kulağa çok da güzel geliyor da ‘Topuklayan Efe’ hiç de güzel gelmiyor.

‘Topuklayan’ sözcüğü, içinde o kadar çok bilinmezlikleri taşıyor ki

Sahiden söylüyorum, “Keşke bu noktaya hiç gelinmemiş olsaydı.”

*

Her şey tamam da bunca iddiaları üzerinde yoğunlaştırdığı…

İçeriye tıkmayı dahi aklına koymuş olan AKP, böyle birine nasıl rozet taktı, anlayan varsa beri gelsin.

*

Neyse!..

Görelim bakalım AKP Sayın Çerçioğlu ile…

Sayın Çerçioğlu AKP ile dokuları nasıl uyduracaklar.

*

Ne de tuhaf bir dönemden geçiyoruz öyle değil mi.