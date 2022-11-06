Arda Güler'in canlı yayın heyecanı. ''Ne diyeceksin, ne soracağız abi?''

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.

Karşılaşmanın ardından genç yıldız basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''NE DİYECEĞİZ, NE SORACAKSIN ABİ?''

Arda muhabire "Ne diyeceğiz, ne soracağız abi" diye sorarken, muhabir "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." şeklinde yanıt verdi.

Arda'nın bu anları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

HEM GOL ATTI HEM DE ASİST YAPTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. 17 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takıma galibiyeti getiren en önemli aktör oldu.