Ne diyorsun Gizem Örge? Yaktın bizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne diyorsun Gizem Örge? Yaktın bizi

Milli voleybolcu Gizem Örge, Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra sessizliğe gömülmüştü. Ortaya çıktı.

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Gizem Örge, Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından ortaya çıkmamıştı.

Güzel voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu.

Gizem Örge şu ifadeleri kullandı:

“Voleybola başladığım günden beri olimpik sporcu olmak, ülkemizi temsil eden sporculardan biri olabilmek en büyük hayalimdi. Bu deneyimi yaşarken hem olimpiyat sahnesinin ne kadar zor olduğunu hem de bu sahne için daha gitmemiz gereken çok yol olduğunu gördüm. Yeni gelen pırıl pırıl jenerasyonumuzla var olan gücümüzü birleştirip çok daha güçlü, başarılı olabilmek ve hep daha ileri gitmek için çalışacağız. Bizim için zorlu geçen bu yolculukta yüreği bizimle atan herkese çok teşekkürler.”

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