Ne diyorsun Gizem Örge. Yaktın yüreğimizi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nda Hande Baladın ve Gizem Örge, maçı sakat sakat tamamladı.

Gizem Örge'nin maçtan sonra söyledikleri ise inanılmazı gerçekleştirdiğini gösterdi.

Sakatlanmasına rağmen maçı bırakmayan Gizem Örge, şunları söyledi:

"Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.

Bugün Türk sporu için tarihi bir gün. Artık bilen, bilmeyen, içerden, dışardan, seven, sevmeyen herkesten ayağa kakıp bu takımı alkışlamasını rica ediyoruz. Çok emek var. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Daha bitmedi, yolumuz devam ediyor."