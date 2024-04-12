Ne diyorsun Hakan Çalhanoğlu? Galatasaray itirafı

Kaynak: Fanatik
Ne diyorsun Hakan Çalhanoğlu? Galatasaray itirafı
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çarpıcı bir Galatasaray açıklaması yaptı.

İtalya'nın Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de Galatasaraylı olduğunu defalarca kez söylemişti.

Hakan, ileride sarı kırmızılı formayı giyebileceğini bildirmişti.

Ancak bu kez ünlü futbolcudan şaşırtan bir açıklama geldi.

CBS Sports'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray’da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa’da oynamayı sevmişimdir. Benim amacım hep Avrupa'da kalmak olmuştur. Düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum. Türk futbolunu takip ediyorum. Umarım, kendi adıma geçtiğimiz aydan daha iyi şeyler yapabilirim."

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