Türk milleti tarih boyunca kendini korudu, bugün de korumasını bilir. Çok bilmişler, çekilin aradan!

Ne diyorsunuz siz? Kimin kimliğini değiştirmeye kalkıyorsunuz? Hangi milleti canilerle bir hizaya getirmeye kalkışıyorsunuz? Farkında mısınız? Hangi millet üzerinde oyun oynamaya yelteniyorsunuz?

Türk adını, Türk kimliğini ne sanıyorsunuz siz? Bir şom ağızlılıkla Türk adını ortadan kaldıracağınızı mı zannediyorsunuz? Yahut da ona ortak getireceğinizi mi sanıyorsunuz?

“Ben bir Köroğlu’yum, dağda gezerim / Esen rüzgârlardan hile sezerim.” deyip dağlardan Bolu beyine meydan okuyan yiğit ozan hangi milletin çocuğu idi biliyor musunuz? “İçin beyler için kervan gelince / İçin efeler için ta gün doğunca.” diyen de Köroğlu değil miydi? Erzurum’dan Kars’a, oradan Tebriz’e, Nahçıvan’a hâlâ Köroğlu dinlemiyor mu bu millet?

Ya Dadaloğlu? “Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın, dağlar bizimdir.”

Dağın belinde de atın belinde de Türk oğlu Türk olan bu millete hangi elbiseyi giydirmeye kalkışıyorsunuz?

O padişah fermanı, o şeyhülislam fetvası Mustafa Kemal’i durdurabildi mi ki bugünün Türk gencini durdurabileceğinizi vehmediyorsunuz?

Siz kimsiniz ve ne diyorsunuz? İçinizdekini açıktan söyleyecek mertliğe de sahip değilsiniz. Namertler uzun zamandan beri Türk’ün mertliğine uğramadı herhâlde. “Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten.” diye haykıran Namık Kemal’i mi duymak istersiniz? Yoksa “Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana.” diyen Çıldırlı Âşık Şenliği mi?

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” diyen Türk gençleri, Atatürk’ün, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini kendilerine emanet ettiğini unuttular mı sanıyorsunuz? Gençliğe hitabede yükselen o ikazı, “Bütün bu şartlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler (istilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler.)” uyarısını Türk gençleri unuttu mu sanıyorsunuz/

Atatürk’ün “Ey Türk istikbalinin (geleceğinin) evladı!” dediği gençler işte bugünün Türk gençleridir ve kurucu atalarının “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” sözünü unutmamışlardır.

Kısacık hitabede tam beş kez Türk sözü geçmektedir. Türk gençliği, Türk istiklali, Türk cumhuriyeti… Gençlik de, cumhuriyet de Türk’tür. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu böyle demiştir, siz hangi cüretle bu ülkenin, bu cumhuriyetin, bu devletin Türk vasfını değiştirmeye kalkıyorsunuz? Hangi kayaya çarptığınızı bilmiyorsanız Akif’e de bakabilirsiniz: “Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.” Yahut şu mısralara: “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? / Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!” Yahut da şu mısraya: “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal!”

Bu kadarı yeter mi? Şom ağızlarınızı açmadan önce bu ülkenin, Türk adı, Türk kavramı üzerine kurulmuş olduğunu hatırlayın. Öyle bilmiş tavırlarla, birisine de “çok bilmiş” muamelesi çekmeyin.

Ne diyorsunuz yani? “Onlar bize ortak getirmeden önce biz Türk’e ortak getirelim” mi diyorsunuz? “Onlar bölmeden biz bölelim” mi diyorsunuz? “Ancak bu şekilde devleti koruyabiliriz” mi demek istiyorsunuz?

Haydi oradan! Türk milleti tarih boyunca kendini korudu, bugün de korumasını bilir. Çok bilmişler, çekilin aradan!