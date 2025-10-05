Ne Ederson ne İrfan Can! Fenerbahçe'ye puanı tek başına o getirdi

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Samsunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle farkı azaltma fırsatını değerlendiremedi.

TARIK ÇETİN KURTARIŞLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe'de takım oyununun büyük hayal kırıklığı yarattığı zorlu mücadelede kaleci Tarık Çetin'in bireysel performansı ön plana çıktı.

Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatıkları nedeniyle kaleyi devralan üçüncü kaleci Tarık Çetin sarı lacivertli formayla çıktığı ilk maçında güven verdi.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA SAHANIN EN İYİSİ

FotMob verilerine göre; Samsunspor deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Tarık Çetin, 8.1 puanla maçın adamı seçildi.

28 yaşındaki eldiven, karşılaşma boyunca toplam 5 kurtarış yaptı. Bunlardan 4'ü ceza sahası içinden gelen şutlarda gerçekleşti. Tarık’ın bu performansı, Fenerbahçe’nin sahadan 1 puanla ayrılmasında en büyük pay sahibi oldu.

TARIK ÇETİN KİMDİR?

Samsunspor-Fenerbahçe maçında adından söz ettiren Tarık Çetin, 8 Ocak 1997’de İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi.

Futbola Derincespor altyapısında başlayan Çetin, 2009 yılında Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne katıldı ve altyapı eğitimini sarı-lacivertli kulüpte tamamladı. Altyapıda uzun yıllar forma giyen başarılı eldiven, burada oyun görüşü, refleksleri ve kalecilik teknikleriyle gelişim gösterdi.

2017’de profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselen Tarık Çetin, Fenerbahçe’de şansı bulamayınca tecrübe kazanmak adına 2018-2019 sezonunda Fatih Karagümrük’e kiralandı.

Buradaki performansıyla dikkat çeken Tarık Çetin, 2019 yazında Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Karadeniz ekibinde toplam 88 maçta forma giyen Tarık Çetin 25 maçta kalesini gole kapattı.

Başarılı kaleci, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bu yaz döneminde altyapısından yetiştiği ancak forma şansı bulamadığı Fenerbahçe’ye geri döndü. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki kaleci, takımın Ederson ve İrfan Can Eğribayat'tan sonra üçüncü kalecisi oldu.