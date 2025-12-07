Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı geçen Ağustos sonu bitmişti. “3 yılın sonunda artık evlenirler” diye beklenen çiftin ani ayrılığına tam olarak neyin sebep olduğu sosyal medyada konuşulup tartışılıyordu.

İşte gerçekler… Sebep ne evlilik tartışması ne de Arzu Sabancı. Bu kararı gözyaşları içinde Hande Erçel aldı.

Kararı böyle aldı

Hande Erçel geçen yaz başında sevgilisi Hakan Sabancı’yla ufak bir tartışma yaşamış. Mesele; güven! Bu konudaki sıkıntısını açıkça dile getirmiş. Ancak net bir cevap alamamış, yani ikna olmamış diyelim. Çok kırılan Erçel, ilişkiden yavaşça uzaklaşmaya başlamış. Soğukluk en yakın çevrelerinin dikkatini de çekmiş. Hande Erçel dert ortağı, sırdaşı ablası Gamze Erçel dışında kimselere bir şey söylememiş. İlişkilerine devam etmesi durumunda daha çok üzüleceğini düşünerek bitirme kararı almış.

Hakan Sabancı kendisini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamış. Hande Erçel’in, 4 Ağustos’ta ablası Gamze Erçel ile çıktığı aile tatili tam bu kararının üzerine denk geliyor işte. Oyuncunun plaj fotoğrafları günlerce konuşulmuştu. Yüzünün asık olması ise dikkatlerden kaçmamıştı. Sabancı o günlerde çok aradığı Erçel’den bir türlü cevap alamamış. Oysaki 3 yıl önce Hande Erçel’i bu aşka ikna edebilmek için tam 8 ay dil dökmüştü. Hande Erçel’in bir türlü ikna olmamasının sebebi; yine güven meselesiydi. Acaba Hakan Sabancı kendisini üzer mi diye endişe etmişti…

Hayatında kimse yok

Arzu Sabancı sanılanın aksine bu ilişkiye karışmamış, 3 yılda bir müdahalesi de olmamış. Hatta ayrılığı günler sonra öğrenmiş. Bu arada ailede ilk öğrenen kişi Hacı Sabancı’ymış. Peki Ağustos’ta ayrılan bir çift, takibi neden 4 ay sonra bırakır? Hakan Sabancı bu konuda ilk hamlenin Hande Erçel’den gelmesini beklemiş. Gelelim şu anki durumlarına… Sosyetede, Sabancı’nın hayatında şimdilik sevgilisi olarak takdim edeceği birinin olmadığı konuşuluyor. En son annesi Arzu Sabancı’nın davetinde görüntülendi.

‘İki Dünya Bir Dilek’ filminin yurt dışı galalarına katılan Hande Erçel, Londra’dan 1 yıllığına ev kiraladı. Geçen hafta da İngiltere’ye gitti. İngilizcesini ilerletiyor, oyunculuk workshop’larına katılıyor. Senaryo yazarlığı üzerine de okula gitme kararı almış. İstanbul’a iş için gelip dönecek. Hayatında şimdilik kimse yokmuş. 32. yaş günü pastasının üzerindeki “Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki, şok olursun” mesajına gelince… Bunu arkadaşları yazdırmış. Çünkü onlar artık yüzü gülen Hande Erçel’in ayrılık acısını atlattığı konusunda hemfikir.