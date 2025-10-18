Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, maçın ardından takımının performansını değerlendirdi.

“BEKLENTİMİN ALTINDA BİR OYUN AMA 3 PUAN ÇOK DEĞERLİ”

Tekke, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü.”

Genel oyun kalitesinden memnun olmadığını dile getiren Tekke, “Basit pas hataları yapmamalıyız, bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız. Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Genç teknik adam, son bölümlerdeki kazanma isteğine dikkat çekerek, “Trabzonspor olarak oyunun çoğu bölümünde kontrolü elimizde tutmalıyız. Arada kazalar olacak ama isteğimiz iyi. Oyunun ilk bölümü gayet iyi, bunu yaymamız gerekiyor” dedi.

“EN AZ 1 PUAN OLMALIYDI”

Maçın ardından konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise oynadıkları futboldan gurur duyduğunu söyledi.

Palut, “İlk gol, bizim bir çarpışmamızın ardından gelen talihsiz bir pozisyondu. İkinci gol Trabzonspor’un çok uzak olduğu bir pozisyon değildi ama buna rağmen sahada karakterli oynadık. Bizim golümüz de bir ikramdı ama ardından oyunu domine ettik” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı:

“Birçok üçüncü bölge girişimi yaptık ama yeterince net olamadık. Futbolun adaletine bakarsak minimum 1 puan olmalıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yürekli oynadılar. Trabzonspor’u da galibiyetlerinden dolayı kutluyorum.”