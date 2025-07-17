Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho’nun yeni adresi belli oluyor. İngiliz yıldız için Juventus ile Manchester United arasında yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.

SANCHO SERIE A YOLUNDA

Geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren ve Konferans Ligi zaferi yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu Londra ekibi tarafından kullanılmamıştı. Bu gelişme üzerine Manchester United’a geri dönen Sancho, bu kez Serie A’ya doğru yola çıkıyor.

JUVENTUS İLE MANCHESTER UNITED ANLAŞTI

İtalyan basınına yansıyan gelişmede, Juventus ile Manchester United arasındaki görüşmelerin sonuç verdiği belirtildi.

MENAJERİ TORINO'YA GİTTİ

Tuttosport'un haberine göre; taraflar büyük ölçüde anlaşma sağlarken Sancho'nun menajeri de transferin kalan detaylarını görüşmek üzere Torino'ya gitti.

JUVENTUS 15 MİLYON STERLİN TEKLİF ETTİ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise Juventus'un, bu transfer için İngiliz kulübüne 15 milyon sterlinlik teklif sunduğunu yazdı. Oyuncunun da Juventus’ta forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.