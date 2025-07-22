Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray! Hakan Çalhanoğlu eski hocasının takımına gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, görüşüp anlaştığı Hakan Çalhanoğlu için kulübü Inter ile pazarlıklarına devam ederken, karşılarına Galatasaray’ın girişimindeki gibi yine Al Hilal çıktı. Suudi ekibi, yıldız 10 numara için harekete geçti.

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SIMEONE INZAGHI'DEN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe, Inter’in istediği bonservis bedelini çok bulurken bunu indirmek için kıyasıya bir pazarlığa girmişti. Fenerbahçe çalışmalarını sürdürse de Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi’nin tecrübeli futbolcuyu çok istemesi nedeniyle Suudi kulübünün de daha masadan kalkmadığı öğrenildi. Inzaghi’nin Inter’de görev yaptığı dönemde öğrencisi olan Çalhanoğlu’nu mutlaka takımına istemesinin ardından Al Hilal’in önce üç yıllık sözleşme, bitiminde ise yardımcı hocalık teklifini yaptığı öğrenildi.

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KAFASINI KARIŞTIRDI

Bu gelişmenin ardından kafası karışan milli futbolcunun ne karar vereceği de merak konusu oldu. Şu anda İstanbul’da olan Hakan Çalhanoğlu, eğer hiçbir kulüple anlaşamazsa 23 Temmuz’da Inter’in kampına katılacağı ve süreci oradan takip edeceği bilgisine ulaşıldı.

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