Ne Fenerbahçe ne Galatasaray! Türkiye tatilinden sonra imzayı atıyor

Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'in geleceği ile ilgili belirsizlik netleşiyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a tatile gelen ve ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan 25 yaşındaki yıldız için Chelsea'ye servet teklif edildi.

Sky Sports'un haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Joao Felix'in transferi için Chelsea ile 50 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlamak üzere.

MİLAN'A KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz yaz 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan Joao Felix; sezonun ilk yarısında Chelsea, ikinci yarısında kiralık olarak Milan forması giymişti.

Toplamda 41 maçta görev yapan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.