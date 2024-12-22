Ne fındık, ne fıstık… İşte mutlaka yenmesi gereken kuruyemiş

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Ne fındık, ne fıstık… İşte mutlaka yenmesi gereken kuruyemiş

Uzmanlar, özellikle kolajen üretimini destekleyen kuruyemişlerin tüketilmesinin insan sağlığı üzerinde fayda sağladığını söylüyor. İşte mutlaka tüketilmesi gereken kuruyemişler...

Kolajen, vücuttaki dokuların yapısını koruyan ve yaşlanma belirtilerini engelleyen temel bir protein. Yaşlandıkça kolajen üretimi azalır bu da ciltte kırışıklıklara ve eklem ağrılarına neden olur. Kuruyemişler, hem lezzetli hem de besleyici özellikleriyle bu desteği sunuyor.

Günlük 30 gram kuruyemiş tüketimi, sağlıklı bir diyetin parçası olarak öneriliyor. Kuruyemişlerin kalori yoğunluğu yüksek olduğu için, aşırıya kaçınılmaması da bir o kadar önemli. İşte uzmanların tavsiye ettiği, kolajen üretimini destekleyen kuruyemişler:

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Badem: E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan badem, kolajen üretimini destekler. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerden korur.

Pekan Cevizi: Lif, antioksidanlar ve omega-3 ile omega-9 yağ asitleri bakımından zengin olan pekan cevizi, kalp sağlığını desteklerken kolajen üretimine de katkı sağlar.

Kaju Fıstığı: Bakır, çinko ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan kaju fıstığı, kolajen üretimini artırır. Aynı zamanda cilt sağlığını iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

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