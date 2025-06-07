Ne Galatasaray ne de Fener: Uğurcan'a Avrupa'dan resmi teklif

Trabzonspor, kaptanı ve Milli kalecisi Uğurcan Çakır ile bu yaz yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de talip olduğu Uğurcan Çakır için beklenen teklif Fransız devi Monaco’dan geldi. PSV Eindhoven ve Burnley’in de ilgi gösterdiği 29 yaşındaki kaleci için Monaco, Trabzonspor’a resmi teklif sunarak 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Uğurcan’ın yurt içinden herhangi bir takıma satılmayacağını net bir şekilde belirten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Monaco’nun teklifini değerlendirmeye aldı. Daha önce Uğurcan’a Avrupa’da üst düzey bir takımdan teklif gelirse kolaylık sağlama sözü veren Doğan, Milli oyuncu ile teklifi görüşme kararı aldı.

Uğurcan’ın Monaco’nun teklifine evet demesi durumunda transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Trabzonspor’la 1 şampiyonluk 1 Türkiye Kupası 2 de Süper Kupa kazanan Uğurcan bu sezon ligde 32 maça çıktı, 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.