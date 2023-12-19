Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümüne ve diziye dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Ne Gemiler Yaktım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi 4 Aralık Pazartesi Show TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıktı.

Ne Gemiler Yaktım 4. bölümü 25 Aralık Pazartesi Show TV’de yayınlanacak.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan 'Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.