Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümüne ve diziye dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi 4 Aralık Pazartesi Show TV ekranlarında ilk bölümüyle görücüye çıktı.

Ne Gemiler Yaktım 5. bölümü 1 Ocak Pazartesi Show TV’de yayınlanacak.

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Yasemin ve Fidan’ın yolları annelik mevzu olunca birleşir.

‘Ne Gemiler Yaktım’da Fidan ve Yasemin’in birbirlerinden destek alarak hayatta kalma mücadelesi ekranlara geliyor.

Fidan karanlık bir adam olan kocası Rukay’dan kaçar. Baş komiser Toprak ise Rutkay’ın pis işlerini ortaya çıkarmaya kararlıdır. Tüm bunların ortasında ise Yasemin Fidan’a destek olarak ayaklarının üzerinde durmaya çalışır.

Ne Gemiler Yaktım tüm bu karakterlerin yollarının kesiştiği bir hikaye ile evlerimize konuk oluyor.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan 'Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.