Show TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Ne Gemiler Yaktım’ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Ne Gemiler Yaktım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman?

NE GEMİLER YAKTIM 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin 7. bölümü 21 Ocak Pazar yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Show TV'nin sevilen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım', izleyicileri sürükleyici hikayesi ve etkileyici karakterleriyle ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yasemin ve Fidan'ın hayatları, annelik teması etrafında kesişiyor ve birleşiyor.

Fidan, karanlık bir geçmişe sahip olan kocası Rutkay'dan kaçma kararı alır. Baş komiser Toprak ise Rutkay'ın kirli işlerini ortaya çıkarmak için kararlı bir şekilde hareket eder. Bu karmaşa içinde, Yasemin ise Fidan'a destek olmak ve ayakta durmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapar.

'Ne Gemiler Yaktım' dizisi, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarının kesiştiği bu noktada izleyicilere duygusal ve heyecan dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.