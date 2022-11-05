Galatasaray-Beşiktaş derbisine damga vuracak detayı Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ezeli rekabette yeni bir sayfa açılacak bugün. Türk futbolunun iki devi Galatasaray'la Beşiktaş Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milyonlarca kişi heyecan içinde; sabırsızlıkla maçın başlama saati olan 20.00'yi bekliyor.

Herkesin bir tahmini var. Kimi Galatasaray kazanacak diyor, kimi Beşiktaş. Kaleciler karşılaştırılıyor, defans oyuncuları tek tek değerlendiriliyor, golü veya golleri kimler atabileceği belirtiliyor.

Benim de bir tahminim var. Maçın skoruna en büyük etkiyi kimin yapabileceğini kendimce biliyorum.

Kalede Galatasaray'ın avantajlı olduğunu söyleyebiliyorum. Muslera hem Mert'ten, hem de Ersin'den daha önde, görebiliyorum.

Defansları eşit görüyorum. Orta sahada Beşiktaş daha iyi gibi geliyor bana. Asıl mücadelenin forvetlerde olacağını tahmin ediyorum.

Ama maçın skoruna asıl etki yapacak isim çok farklı olacak bence.

"Kim" diyorsanız söyliyeyim: Halil Umut Meler. Bir de VAR'daki Alper Ulusoy.

Bu sezon hakemlerimiz formsuz maalesef. Halil Umut Meler de öyle.

Vereceği veya vermeyeceği kararlar, VAR'ın yapacağı veya yapmayacağı uyarılar skora çok etki yapacak bana göre.

Umarım yanılırım. Halil Umut Meler, gecenin kahramanı olarak tamamlar 90 dakikayı. O zaman önce ben kuvvetlice alkışlarım. Seyirci ve sahadaki futbolcuların (en ufak bir dokunuşta yerde kıvrananların) etkisinde kalmaz da dört dörtlük bir yönetim çıkarır, dileğim bu.

Takımlara gelirsek.

Yukarıda da dediğim gibi iki takımın da güçlü olan yanları var. En az hata yapan kazanacak bu gece.

İş her ne kadar sahadaki futbolculara kalacak olsa da Okan Buruk ve Şenol Güneş'in de skora etki etmesini bekliyorum.

Bakalım kim kazanacak?

"İyi oynayan kazansın" diyorum.