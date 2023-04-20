Ne kadar kahve tüketiyoruz?

Editör: Murat Öztürk

Pandemi sürecinde kahve tüketimindeki artışın yüzde 40’ın üzerine çıktığı anlaşıldı. Daha önce hiç kahve tüketmeyenlerin yüzde 82’si salgınla kahve tiryakisi oldu. En çok kadınlar kahve içiyor. Kadınlar yüzde 58 ile kahve tutkunları arasında liderliğini koruyor.

Kahve tüketimindeki artışın alışılmışın dışında kahve lezzetlerine yönelik eğilimi artırdığını vurgulayan kahve markası yöneticisi Ahmet Ayan, şunları söyledi:

“Pandemi, kahveye sıcak yaklaşmayanları bile kahve tutkunları arasına kazandırdı. Sağlıklı yaşam bilincindeki artışla olmadık karışımlara ilgi arttı. Enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturan tarçın, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, vücudu onaran tereyağı, kalp sağlığını destekleyen Hindistan cevizi yağı gibi farklı tatlar kahveyle aynı fincanda buluşup kahve tutkunlarının vazgeçilmezi oldu”

DEĞİŞİK KAHVELER TÜKETİLİYOR

Ayan, değişik kahvelerin tüketildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:



“Araştırmalar kendini sağlıklı hisseden insanların oranına bakıldığında giderek artan sağlık algısının Türkiye’yi dünyada 15. sıraya çıkardığını gösteriyor. Yükselen sağlık algısı, ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var’ atasözünün 'Bir fincan kahvenin olmadık faydaları var’ versiyonunu yarattı. Farklı meyve, baharat ve özüt kahvelerle geliştirdiğimiz karışımlarımızla Türkiye’de füzyon içecek yaklaşımını değiştirdik”