Ne kadar süre oturmak çok zararlı?

Editör: Murat Öztürk

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hasan Nasrallah, hareketsiz kalmanın zararları hakkında bilgi verdi ve çarpıcı bir örnekle açıklamalarda bulundu…

İş hayatında da pek çok şey hareket etmeden yapılabiliyor. Ancak araştırmalara göre, 8 saatten uzun oturmak, sağlığa sigara içmek kadar zarar veriyor.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi tarafından 21 ülkeden 105 bin kişiyle yaş ortalamasının 50 olduğu anket çalışmasında bireylerin ortalama kaç saat oturdukları üzerine bir çalışma yapıldı. Çalışma 'Jama Cardiology' isimli tıp dergisinde 2022 yılında yayımlandı. Hareketsizliğin insan vücuduna zararlarına değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Dr. Hasan Nasrallah, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Herhangi bir hastalık ya da yaralanma olmadan kişilerin hareketsiz bir yaşam tarzını seçmesi vücudu pek çok anlamda olumsuz etkilemekle birlikte organizmada da gerilemeye neden olmaktadır. Hareket azlığı kas gücünü azaltır, hareket koordinasyonunu bozar, dayanıklılığı düşürür. Kemikler, aşırı hareketsizlikle birlikte mikro travmalarda bile kırılganlaşır. Ayrıca geri dönüşü olmayan eklem hasarları da meydana gelir”

Nasrallah, hareketsizliğin özellikle de 8 saatten uzun sürelerde oturmanın sigara içmek kadar vücuda zarar verdiğini vurguladı, şu bilgileri paylaştı:

“Yapılan son çalışmalarda 8 saatten uzun oturmak veya uzanmak kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinizi artırır. Özellikle ergonomik olarak tasarlanmış bir sandalye kullanmıyorsanız, bel boyun ve sırtınızla ilgili sorunlara neden olabilir. 8 saatten fazla oturmak disklerin erken yıpranmasına ve fıtıkların oluşmasına olabilir, fıtığın sonucunda devam eden kronik boyun sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Hareket etmemek kilo aldırır. Bu da otomatik olarak pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Hareket etmemek psikolojik olarak da olumsuz etkiler getirir.”



NE YAPMALI?



Nasrallah yapılması gerekenleri şöyle anlattı:



“ Telefonda konuşurken ayakta durun.

Konferans odasında oturmak yerine iş arkadaşlarınızla toplantılar için yürüyün.

Market alışverişinizi online değil gerçekten giderek yapın.

Egzersizi hayatınıza dahil etmeye çalışın. Egzersiz rutini oluşturun.

İş yeri, okul veya evlerde asansör değil merdiven kullanmaya çalışın.

Servis ya da toplu taşıma aracından ineceğiniz duraktan bir durak önce inerek gideceğiniz noktaya yürümeye çalışın.

Her 45 dakikada bir oturmaya ara verin.”

DHA