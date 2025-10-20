Numan Kurtulmuş’un Dicle Üniversitesi’nde Kürtçe konuşması…

TBMM sıralarında yankılanan “Biji Serok Apo” sloganları…

Ve birkaç gün sonra Diyarbakır’daki yürüyüşte “Türk polisi düşman” diye bağıran DEM’liler…

Birbirinden bağımsız gibi duran bu sahneler son haftalarda üst üste gelince, ister istemez o eski soru yeniden dolaşıma girdi:

Yeni bir süreç mi başlıyor?

Ama bu kez soru başka türlü yankılanıyor.

Artık kimse kan dökülmesini istemiyor, kimse çatışma çağrısı yapmıyor.

Fakat yine de içten içe şu kuşku büyüyor:

Eğer gerçekten bir “yumuşama” olacaksa, bu ne karşılığında olacak?

Türkiye’nin son yirmi yılı, barış kelimesinin ne kadar kaygan bir zemine sahip olduğunu gösterdi.

Bir dönem herkes “çözüm” dedi, umutlandı.

Sonra o umut, sokaklarda, sınırda, şehirde, cenazelerde boğuldu.

Bugün o hatıra hâlâ taze.

Bu yüzden kimse “yeni çözüm süreci” demeye cesaret edemiyor.

Ama aynı anda, kimse “eski sertlik” diline de dönmek istemiyor.

Ortada bir sessizlik var — ve o sessizlikte, herkesin kendi hesabına bir umut ya da temkin var.

İktidar kanadı “toplumsal barış” diyor ama satır aralarında “yeni anayasa” diyor.

DEM Partisi “demokratikleşme” diyor ama altına “ana dilde eğitim, yerel özerklik” maddelerini yerleştiriyor.

Peki bu iki dilin kesiştiği yer neresi?

Gerçekten “barış” mı, yoksa farklı tarafların kendi hedeflerine ulaşmak için kullandıkları ortak bir kelime mi?

Bir süredir Meclis’te “Kardeşlik Komisyonu” adıyla yürütülen çalışmalar da bu tabloya dâhil.

Adı güzel, kulağa yumuşak geliyor.

Ama içeriği belirsiz.

Bu komisyon, sadece toplumda bir yumuşama dili mi kuracak, yoksa yeni anayasanın zeminini mi oluşturacak?

Yoksa ikisi aynı şey mi?

Kardeşlik kelimesi, Türkiye’de hep yüce bir çağrışım yapar.

Ama siyasetin elinde, kardeşlik bile bir araç olabilir.

Çünkü eğer kardeşlik, bir tarafın taleplerine sessiz kalmak anlamına geliyorsa, o zaman kardeşlik değil, suskunluk anlaşmasıdır.

Bugün öyle bir suskunluk dönemi içindeyiz.

Kimse yüksek sesle “çözüm süreci başlasın” demiyor, ama herkes o sürecin unsurlarını parça parça gündeme taşıyor.

Bir yanda Öcalan’ın “diyalog koşulları” konuşuluyor, diğer yanda DEM’in yerel özerklik talepleri basına sızıyor.

Devlet cephesinden gelen açıklamalar ise, bütün bunlara doğrudan yanıt vermek yerine, “kapsayıcı anayasa” gibi yuvarlak ifadelerle yetiniyor.

Ve tam burada soru tekrar beliriyor:

Bu sessizlik, barışa giden yol mu, yoksa yeni bir siyasal yapılanmanın ön hazırlığı mı?

Kimse kan dökülmesini istemiyor, evet.

Ama barışın da bir bedeli olur.

Devletin kimliği, dil politikası, üniter yapısı, güvenlik tanımı…

Bunlar tartışmaya açıldığında, mesele sadece “kan dursun” değil, “devlet neye dönüşecek” meselesi hâline gelir.

O zaman şu sorular kaçınılmaz:

Barış, hangi Türkiye içinde sağlanacak?

Barış dediğimiz şey, mevcut Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları ve ilkeleri içinde mi mümkün olacak,

yoksa o ilkeler yeniden tanımlanarak mı?

Bu soruları sormak barışa karşı çıkmak değildir.

Tam tersine, barışın neye mal olacağını bilmek, onu gerçek kılar.

Çünkü bir toplumun asıl tehlikesi, savaşta değil, yanlış kurulmuş barışlarda gizlidir.

Son haftalarda konuşulan yeni anayasa girişimi, işte bu yüzden bu kadar önemli.

Eğer bu sessiz dönem bir anayasayla taçlandırılacaksa, o metin yalnızca hukuk belgesi olmayacak;

aynı zamanda yeni bir kurucu uzlaşma anlamına gelecek.

Fakat soralım: Bu “kurucu” sıfatı kimin kuruculuğu olacak?

Gerçekten milletin mi, yoksa iktidarın ve Kürt siyasetinin karşılıklı ihtiyaçlarının ürünü mü?

DEM Partisi, “anayasal güvence” kelimesini sık sık kullanıyor.

İktidar, “sivil anayasa” diyerek meşruiyetini tazelemek istiyor.

Ve Batılı başkentler, Türkiye’nin içeride yumuşamasını, dış politikada elini güçlendirecek bir fırsat olarak görüyor.

O hâlde bu tabloyu şöyle okumak yanlış mı olur:

Bir yanda “barış”, diğer yanda yeni bir güç dağılımı pazarlığı.

Bu noktada sorulması gereken başka bir şey daha var:

Eğer gerçekten yeni bir anayasa yapılacaksa, o anayasayı yazacak irade kimdir?

Hangi toplumsal mutabakata dayanıyor?

Ve o metin “herkesin anayasası” mı olacak, yoksa herkesin kendi çıkarına sessizce razı olduğu bir metin mi?

Hatırlayalım: 2013’teki çözüm süreci de büyük umutlarla başlamış, “herkes kazanacak” denilmişti.

Fakat sonunda ne oldu?

Bir taraf “ihanet” dedi, diğer taraf “yarım bırakıldık.”

Bugün o hatıra hâlâ canlıysa, kimse aynı oyunun ikinci perdesine kolayca inanmaz.

Bu yüzden sorular artıyor, umut azalıyor.

Yine de her şeye rağmen, kimse savaş istemiyor.

Kan dökülmesin, acı yaşanmasın, gençler ölmesin; bunda herkes hemfikir.

Ama mesele şu:

Barış, hangi bedel karşılığında sağlanacak?

Yarın “eşit yurttaşlık” adı altında kimliklerin yeniden tanımlanmasına mı tanık olacağız?

“Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi” ifadesiyle fiilen özerklik mi tesis edilecek?

“Yeni anayasa” çağrısı, sadece bir yumuşama değil, aynı zamanda devletin kurucu ruhunun yeniden yazılması mı olacak?

Bunlar sert sorular gibi gelebilir.

Ama devletin kimliğini ilgilendiren konularda, sert olmayan soru kalmaz.

Çünkü bir milletin geleceği, bazen cevabında değil, sormaya cesaret ettiği sorularda gizlidir.

Bugün Meclis’teki Kardeşlik Komisyonu’nun adı bile bu gerilimi yansıtıyor.

“Kardeşlik” kulağa hoş geliyor, ama kardeşliğin koşulları konuşulmadığında, kardeşlik bir slogana dönüşür.

Eğer bu komisyon, gerçekten toplumun tüm kesimlerinin eşit sesle konuşabileceği bir zemin olacaksa, kimse itiraz etmez.

Ama eğer bu süreç, “bazı sesleri kısmak, bazı talepleri görünmez kılmak” üzerine kuruluysa, o zaman kardeşlik değil, dayanışma içinde teslimiyet olur.

Peki bütün bunlar olurken toplum ne hissediyor?

Belki de en tehlikeli olan tam da bu: toplumun olan biteni “yorgunlukla” izliyor olması.

Ne umut var ne öfke.

Bir tür toplumsal uyuşukluk hâli.

Oysa bu sessizlik, her şeyi mümkün kılar.

Hem büyük uzlaşmaları hem de büyük kopuşları.

Bugün sormamız gereken asıl soru şu:

Bu sessiz uzlaşma, gerçekten iç barışı mı sağlayacak, yoksa mevcut iktidarın ömrünü uzatacak yeni bir siyasal mühendislik mi üretecek?

Ve eğer bu süreç, DEM ve Öcalan hattının taleplerinin belirlediği bir “yeni kardeşlik” formülüne dönüşürse, bu Türkiye’nin iç cephesini tahkim mi eder, yoksa gevşetir mi?

Belki de asıl mesele, barışın kendisi değil; barışın hangi Türkiye’de, hangi şartlarla kurulacağıdır.

O zaman bir kez daha sormak gerekiyor:

Herkes “kan dökülmesin” derken, ne karşılığında?