İspanya LaLiga'da futbolcular için 2025 yılının son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Tam 494 ismin değeri güncellenirken, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, en büyük sıçrayışı yapan futbolcu oldu.

ARDA GÜLER'İN DEĞERİ 30 MİLYON EURO YÜKSELDİ

Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle beraber, Arda Güler, piyasa değerini 30 milyon euro artırmayı başardı. 20 yaşındaki oyuncu, toplamda 90 milyon euro market değerine ulaştı.

Arda Güler, bu gelişmenin ardından bir kez daha Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcusu olmayı başardı.

KYLIAN MBAPPE VE LAMINE YAMAL'I GEÇTİ

Arda Güler, yapılan güncellemede takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı adeta solladı. Mbappe'nin değeri 20 milyon euro artarken, Lamine Yamal'da ise herhangi bir artış ve azalma yaşanmadı.