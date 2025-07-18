Ne Messi ne de Ronaldo! Bildiğiniz tüm rekorları unutun: Vinicius Junior için akılalmaz teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne Messi ne de Ronaldo! Bildiğiniz tüm rekorları unutun: Vinicius Junior için akılalmaz teklif

Real Madrid'in dünya yıldızı futbolcusu Vinicius Junior, Suudi Arabistan kervanına katılabilir. Brezilyalı isim için dünya futbol tarihine geçecek bir rakam gözden çıkarıldı. İşte detaylar...

Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Başkent ekibinde yeni sözleşme imzalama konusunda kararsız olan yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan göz kamaştırıcı bir teklif hazırlanıyor.

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VINICIUS JUNIOR İÇİN TAM 350 MİLYON EURO

Al Hilal Başkanı Esteve Calzada, lig yönetiminin bazı kulüplerle temas halinde olduğunu ve büyük bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her şey mümkün" dedi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan kulüpleri, Vinicius için tam 350 milyon euro bonservis teklif etmeye hazırlanıyor. Buna ek olarak, oyuncuya 5 yıllık sözleşme karşılığında 1 milyar euro maaş verileceği konuşuluyor.

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Transfer iddia edilen rakamlar üzerinden gerçekleşirse Vinicius Junior, dünya tarihinde bonservisine en çok bedel ödenen oyuncu olacak.

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