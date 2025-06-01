Ne Messi ne Mbappe! PSG zaferinin sırrı

Paris Saint Germain, yıldız transferleriyle yakalayamadığı başarıyı gençlerle yaşadı.

2011 yılında Katar sermayesinin satın almasıyla yıldız transferlerine her yıl astronomik rakamlar harcayan PSG, lig şampiyonluklarına ambargo koysa da kulübün esas hedefi olan Şampiyonlar Ligi’ne bir türlü ulaşamamıştı.

Mbappe, Neymar, Messi gibi dönemin en büyük yıldızlarını kadrosuna katan PSG’nin Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı 2020 yılında Bayern Münih’e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali oldu.

YILDIZLAR GİTTİ KUPA GELDİ

Teknik direktörlüğe Luis Enrique’nin getirilmesinin ardından farklı bir kadro planlamasına giren PSG, önce Messi ve Neymar, daha sonra da Mbappe ile yollarını ayırdı. Transferde genç isimlere yönelen PSG, Joao Neves, Desire Doue, Bradley Barcola gibi ismleri kadrosuna kattı. Yaş ortalaması 23,9 olan PSG Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

FİNALDEKİ EN BÜYÜK YAŞ FARKI

PSG, Şampiyonlar Ligi finaline de 25,3 yaş ortalaması ile çıkarken rakibi Inter ise 30,7 yaş ortalamasıyla sahada yer aldı. Bu Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında kullanılan ilk 11'ler arasındaki en büyük yaş ortalaması oldu.

PSG’nin 11’inde yer alan isimlerden Donnaruma 26, Marquinhos 31, Pacho 23, Hakimi 26, Mendes 22, Neves 20, Vitinha 25, Fabian Ruiz 29, Kvaratskhelia 24, Doue 19, Dembele 28 yaşında. Oyuna sonradan giren Lucas Hernandez 29, Barcola 22, Mayulu 19, Zaire-Emery 19 yaşında.

Inter 11’inde ise Sommer 36, Bastoni 26, Acerbi 37, Pavard 29, Dimarco 27, Dumfries 29, Hakan 31, Barella 28, Mkhitaryan 36, Martinez 27, Thuram 27 yaşında. İtalyanlarda sonradan oyuna giren isimlerden ise Darmian 35, Asslani 23, Bisseck 24, Zalewski 23 yaşında.

PSG adına 2 gol 1 asist kaydeden Doue ve son golle skoru belirleyen Mayulu 19 yaşında maça gençlik damgası vuran isimler oldu.