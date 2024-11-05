Ne olacak Beşiktaş’ın hâli

Yazıma derin bir ah çekerek başlamak istiyorum. Çocukluk aşkım, gönül verdiğim takım Beşiktaş’ım iki haftadır puan kayıpları yaşıyor. Geçen hafta derbide Galatasaray’a, bu hafta kendi evinde Kasımpaşa’ya yenilerek zirve yarışının 8 puan gerisinde kaldı. Galatasaray derbisindeki hakem hataları sonuca doğrudan etki etti. İlk yarıda Davinson Sanchez’in kırmızı kart görüp oyun dışında kalması gerekiyordu. Bir pozisyonda İmmobile’ye bir boksör edasıyla karnına yumruklar attı, hakem Arda Kardeşler oralı bile olmadı. Adam direkt yumruk atıyor, bunu nasıl görmezsin. Devam edelim yine başrolde Davinson Sanchez son adam pozisyonunda Rafa Silva ince bir hareketle topu kurtarıyor tak adamın bileğine basıyorsun. Bu hareket bile tartışmasız kırmızı kartlık pozisyon, değerli hakemimiz bırakın kart göstermeyi faul bile çalmadı. Rafa Silva’ya hakemi aldatmaya yönelik hareketten kart göstermediğine şükreder olduk. Durun daha bitmedi Arda hocamız döktürmeye devam ediyor. İmmobile sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kalacak pozisyonda iken Barış Alper tarafından düşürülünce hakemin tercihi sarı kart oldu. Barış Alper son adam pozisyonunda başka hiçbir oyuncunun İmmobile’ye yetişme şansı yok, yüzde yüz gol pozisyonu olacak atakta sarı kart verildi. Bu yazdıklarım ilk yarıda oldu. Bu pozisyonlarda VAR’a bile gidilmedi. VAR niçin var. Beşiktaş derbi maçında resmen doğrandı. Hem de dilim dilim. Yazık çok yazık.

Gelelim bu hafta oynanan Kasımpaşa maçındaki saç baş yoldurtan pozisyona. Maçın başında Rafa Silva defans arkasına çok iyi koşu yaptı, harika kontrol kaleci ile karşı karşıya kalacak pozisyona girmek üzereyken Sadık Çiftpınar tarafından arkadan itilerek yere düşürüldü. Hakem pozisyona çok yakın olmasına rağmen oyunu devam ettirdi. Sadık pozisyon olarak Rafa Silva’nın arkasında kalmış iki eliyle ittirdiği çok net bir şekilde görünüyor, ne hikmetse değerli hakemimiz ve çok daha değerli VAR hakemlerimiz göremiyor veya görmek istemiyor. Pozisyon çok net kırmızı kart ve daha oyunun başı. Neyse hakemleri yazmaya devam edersek sabaha kadar yazarız. Beşiktaş’ta haftalardır işler iyi gitmiyor. İyi oyun oynamıyor takım. Bireysel hatalar çok fazla, Rafa Silva ve Gedson Fernandes hariç performans veren oyuncu yok. Basit hatalarla amatörce goller yiyoruz. Takımda kadro derinliği oluşmadı. İnşallah geçen sezonki kötü günlere dönmeyiz. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak ne olacak Beşiktaş’ın hâli diye çok merak ediyorum.