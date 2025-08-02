Ne olduğu belirsiz yaratıklar tek tek kıyıya vuruyor! Kılları zehir saçıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne olduğu belirsiz yaratıklar tek tek kıyıya vuruyor! Kılları zehir saçıyor

Dünya genelinde sahillerde bu yaz garip olayların ardı arkası kesilmedi. İnsanları zehirleyen gizemli deniz canlılarının kayaya vurması ortalığı karıştırdı. Yetkililer, Plaja gidenlerin hiçbir koşulda bu canlılara dokunmamaları konusunda uyarıda bulundu.


ABD kıyılarında görülen deniz canlıları sıradışı görünüşleriyle korku ve panige neden oldu.

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Plaja gitmeyi planlayan vatandaşları uyaran yetkililer bu canlıların zehirli, kıllarla donatıldığını da vurguladı.

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Bilimsel olarak Amphinome rostrata olarak tanımlanan bu zehirli bir deniz ateş solucanı türü, temas edildiğinde insan derisini yakıyor.

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Teksas kıyılarındaki enkazları inceleyen araştırmacılar, Körfez kıyısı boyunca dağılmış renkli solucanları saptadı. Yürüyüş sırasında bu solucanlarla karşılaşan Harte Araştırma Enstitüsü'nde toplum katılımı direktörü olan Jace Tunnell, hemen harekete geçti.

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