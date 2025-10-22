Süper Lig'in 3. haftasından erteleme maçında Rizespor, Başakşehir'i konuk etti. Küme düşme bölgesinde yer alan Başakşehir için büyük önem taşıyan karşılaşmaya İstanbul ekibi iyi başladı.

15'te Kemen'in ceza sahasının sol çaprazında kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti. 21'de yine Başakşehir gole yaklaştı. Berat Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Rakibin ataklarını atlatan Başakşehir ilk yarının kalan dakikalarında oyuna ağırlığını koydu. 32'de Hojer'in sol çaprazdan çektiği şutta top savunmadan döndü. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Laci'nin şutunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı. 37'de Zegiri'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Laçi'nin şutunda, kaleci Muhammed Şengezer parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarıda sahada sıkıcı bir oyun vardı. 62'de Başakşehir gole yaklaştı. Da Costa’nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu güçlükle çeldi. Rizespor 65'te tehlikeli geldi. Çaprazdan Buljubasic’in şutunda top kaleci Muhammed’de kaldı. kalan dakikalarda iki takım etkisizdi. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Rizsepor puanını 9'a Başakşehir ise 7'ye yükseltti. İstanbul ekibi küme düşme bölgesinde yer alıyor.