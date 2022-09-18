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İstanbul derbisinde gülen taraf çıkmadı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında İstanbul derbisinde Tuzlaspor Pendikspor'u sahasında konuk etti.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:41
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Ne Tuzlaspor ne Pendikspor! TFF 1. Lig'de İstanbul karşılaşmasında iki takım da bir puana böyle razı oldu

İstanbul derbisinde gülen taraf çıkmadı
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İstanbul derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve her iki taraf sahadan birer puanla ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'de günün ilk maçında kazanan çıkmadı. Tuzlaspor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı. Goller 45+3'de Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan ve 49'da Pendikspor'dan A. Regattin kaydetti. 

Mücadele sonunda Pendikspor puanını 9 Tuzlaspor ise puanını 8 yaptı.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eren Özyemişcioğlu yönetti. 

Üst üste iki haftadır kazanan Tuzlaspor'un bu maç ile galibiyet serisi son buldu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demirci’nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Eren Özyemişçioğlu pozisyonu yeniden izleyerek faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Muhammet Demirci, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Gökhan Akkan’ın gelişine yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdem son çizgiye inip kale sahasının önüne ortaladı. Kappel’in göğsüyle yaptığı vuruşta kaleci Emre gole izin vermezken dönen topu Regattin filelere gönderdi. 1-1

73. dakikada Yahaya’nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Nzuzi Mata kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

90+2. dakikada Mata ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Yahaya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Bünyamin’i gördü. Bu futbolcu, istediği gibi vuramayarak topu boş kale yerine yandan auta yolladı.

İŞTE KADROLAR

Stat: 15 Temmuz
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Hüseyin Aylak xx
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xxx, Ogün Bayrak xx, Gökhan Akkan xxx, İbrahim Has xx, Mehmet Coşkun xx, Yahaya xxx, Muhammet Demirci xx (Erol Akdağ dk. 63 xx), Cisse x, Bünyamin Yürür x (Mata dk. 63 xx), Bilal Başacıkoğlu x, Adeniyi x
Yedekler: Angeler, İsmail Konuk, Rotman, Erdinç Altınaş, Emirhan Tak, Kerem Korkmaz, Süleyman Luş, Savic
Teknik Direktör: Eren Şafak

Pendikspor: Burak Öğür xxx, Erdem Özgenç xxx, Murat Akça xx (Thiam dk. 46 xxx), Hasan Hatipoğlu xx, Ferhat Öztorun xxx, Muhammet Akarslan xx (Hasan Kılıç dk. 46 xx (Oltan Karakullukçu dk. 86 ?)), Mesut Özdemir x, Regattin xxx, Gökcan Kaya x, Kappel xx (Ahmet Yazar dk. 69 x), Nikolics xx (Görkem Litin dk. 66 x)
Yedekler: Murat Akşit, Erhan Kara, Arda Aksoy, Tarık Tekdal, Umut Yaşar Keçeci
Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Gökhan Akkan (dk. 45+2) (Tuzlaspor), Regattin (dk. 49) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Muhammet Akarslan, Murat Akça (Pendikspor), Adeniyi, Mata (Tuzlaspor)

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