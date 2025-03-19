Ne yapacağı merak ediliyordu... Kılıçdaroğlu harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturmada gözaltı kararı verdi. İmamoğlu'nun evine ise sabah saatlerinde şafak baskını yapılarak gözaltına alınmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELECEK

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a geleceği bilgisi alındı.

AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum” ifadelerini kullanmıştı.