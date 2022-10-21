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Ne yaparsanız yapın çamaşırlarınız bembeyaz olmuyorsa hemen asprini deneyin! İlk aldığınız günkü gibi oluyor

Birçok kişinin beyaz renkli çamaşırlardaki lekeleri çıkarmakta başı belada! Sırf bu yüzden beyaz rengi tercih etmeyenler bile var. Çünkü beyaz çamaşırlar, yanlış yıkandığı zaman gri renge dönüşebiliyor. Yine de aspirin mucizesiyle beyaz giysileri ilk günkü gibi korumak mümkün! Nasıl mı? İşte detaylar...

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:48
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Ne yaparsanız yapın çamaşırlarınız bembeyaz olmuyorsa hemen asprini deneyin! İlk aldığınız günkü gibi oluyor

Ne yaparsanız yapın çamaşırlarınız bembeyaz olmuyorsa hemen asprini deneyin! İlk aldığınız günkü gibi oluyor
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Beyaz renkli kıyafetleri yıkamak oldukça zor bir iş olarak biliniyor. Beyazları yıkamak için hemen hemen herkes pahalı deterjanları veya çamaşır suyunu tercih ediyor. Size bu konuyla ilgili müjdemiz var! İddialı tüm temizleyicileri bir kenarı bırakın ve aspirinle çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz hâle getirin. Sizi aspirin mucizesiyle baş başa bırakıyoruz...

ASPİRİNİN MUHTEŞEM GÜCÜ

Aspirin, uzun yıllardır bazı hastalıkların tedavisinde kullanılsa da aspirinle çamaşırları bembeyaz hâle getirmek mümkün oluyor. Günümüzde aspirinin içeriğinde bulunan asitler, beyazlardaki kirleri çıkarmak için kullanılıyor. Aspirin bu konuda o kadar iddialı ki zor ve inatçı lekeleri bile çıkarıyor. Bu bilgiler ışığında aspirinle çamaşırları beyazlatmanın püf noktalarına göz atalım.

İLK OLARAK BEYAZLARI ASPİRİNLİ SUDA BEKLETİN

- İki litre sıcak suyu bir leğene koyun ve leğenin içine çamaşırların her bir kilosu için bir adet aspirin koyup eritin.

- Aspirinli suyun içerisine çamaşırlarınızın tamamen girdiğine emin olacak şekilde beyazları karışımın içine batırın.

- Beyaz çamaşırları aspirinli suda en az sekiz saat bekletin.

- Daha sonra ikinci adıma geçebilirsiniz.

ŞİMDİ SIRA ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE

- Aspirinli sudan çıkardığınız giysilerin suyunu hafifçe sıkın ve çamaşır makinesine atın.

- Bu esnada çamaşır makinenize deterjanla iki veya üç adet aspirin koyabilirsiniz.

- Makineyi içerisindeki çamaşırlara uygun programda çalıştırın.

- Çamaşırların yıkanması bittiğinde ortaya çıkan sonuca inanamayacaksınız!

İNATÇI LEKELER İÇİN DE PÜF NOKTALAR VAR!

Aspirin yardımıyla kurumuş lekeleri ve kan lekelerini de çıkarabilirsiniz.

Kurumuş lekeler için:

- İki veya üç adet aspirini ezerek toz hâline getirin.

- Kurumuş lekelerin üzerine aspirin tozu sürüp bekletin.

- Çamaşırları elinizle çitileyin.

- Son işlem olarak çamaşırı makinede yıkayın.

Kan lekesi için:

- Aspirini soğuk suda güzelce eritin.

- Kan lekeli çamaşırı karışıma batırın ve birkaç saat bekletin.

- Daha sonra çamaşırı makinede yıkayın.

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