Ne yaparsanız yapın fayans aralarınız temizlenmiyorsa hemen bu yolları deneyin! İlk günkü gibi olacak

Koyu renkleri fayans aralarına genelde beyaz renkli derz kullanılıyor. Düzenli bir şekilde fayans arası temizliği yapılmadığı takdirde derzler, sarı rengini alarak kötü görünüyor. İşte, kimsenin bilmediği fayans arası temizleme yöntemleri...

KARBONAT, SU VE SİRKE

İlk olarak karbonat ile suyu karıştırıp macun kıvamına getirmeniz gerekir. Macuna sirke ekleyip karıştırarak derz aralarını beyazlatabilirsiniz. Fayans araları, çok kararmışsa karbonat ve sirke karışımına limon suyu karıştırarak fayans aralarında bir süre bekletebilirsiniz.

TEMİZLEYİCİLER

Kararan fayans aralarını kimyasal yöntemler kullanarak da beyazlatabilirsiniz. Kimyasal ürünlere kireç çözücü, mavi su, çamaşır suyu, temizleme jeli ve tuz ruhu örnek verilebilir. Doğal taşlarla kaplanmış fayansların aralarını temizlerken ağır kimyasallar kullanmanın, fayans arasını aşındırarak ömrünü kısaltabileceğini veya renk kaybına uğratabileceğini söylememizde fayda var. Buna çözüm olarak nötr pH özelliği bulunan fayans arası temizleyicilerini tercih edebilirsiniz.

DERZ KALEMİ

Yapı marketlerden kolayca bulabileceğiniz derz kalemlerinin uygulaması, biraz ustalık gerektirir. Fayans arası boyama kalemi olarak da bilinen derz kalemlerinin antibakteriyel özellikte olmasına dikkat etmenizi öneririz. Fayans aralarını kalemle boyadıktan sonra taşan yerleri bir bez yardımıyla silip birkaç saat kurumaya bırakmanız tavsiye edilir.

PROFESYONEL TEMİZLİK

Fayans aralarını tamamen yenilemek istiyorsanız usta işi profesyonel bir yöntem uygulayabilirsiniz. Eski derzleri kazımadan yeni derz uygulamamanız gerekir. Aksi hâlde ortalama altı ay sonra tekrar başa dönebilirsiniz. İlk olarak tornavida ile fayans aralarını temizleyin ve fayansları çizmemeye çalışın. Fayansların üzerinde ve aralarındaki lekeleri çıkarmak için zımpara kullanmanız önerilir. Fayans arası kazıma işlemini tamamladıktan sonra elektrikli süpürge ile tozları çekin. Macun hâline getirdiğiniz derzi, fayans aralarına derz malası yardımıyla sürün. Bu işlemden sonra bir gün beklemeniz gerekir. Uygulamanın üzerinden 24 saat geçtikten sonra fayansları bol su ile yıkayabilirsiniz.